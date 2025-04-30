Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на оборонные инновации и поддержку Украины

Еврокомиссия профинансирует системы ПВО, дроны и военную мобильность.

Фото: АрмияInform

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Европейская комиссия объявила об инвестициях в размере 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) для поддержки инновационных проектов в сфере оборонной промышленности. Об этом говорится в официальном сообщении ЕК, обнародованном 30 апреля. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Финансирование направят на разработку критически важных оборонных возможностей, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов. Как отметил еврокомиссар по вопросам оборонной промышленности Андрюс Кубилюс, это позволит усилить коллективную оборону Европы и поддержать партнеров, в частности Украину.

В Брюсселе отметили, что впервые украинская оборонная промышленность сможет присоединиться к проектам, которые реализуются в рамках EDF. Такой шаг рассматривается как часть стратегии укрепления общеевропейской оборонной готовности, определенной в инициативе ReArm Europe/Readiness 2030.

По данным Еврокомиссии, инвестиции будут способствовать устранению ключевых пробелов в оборонном потенциале ЕС - в частности в мобильности войск и защите от дронов - путем стимулирования научных исследований, инноваций и промышленной кооперации.

После завершения отбора проектов ЕК начнет переговоры с консорциумами о подписании грантовых соглашений, которые планируют оформить до конца 2025 года.

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