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Инсценировал исчезновение, чтобы семья получила миллионную компенсацию — ГБР задержало дезертира

16:01, 30 апреля 2025
Военный самовольно покинул место службы, скрывался больше года, а его мать и брат оформили выплаты за фейковое исчезновение — все трое задержаны.
Инсценировал исчезновение, чтобы семья получила миллионную компенсацию — ГБР задержало дезертира
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Правоохранители задержали дезертира, который инсценировал свою «пропажу без вести», чтобы его семья получила миллионную компенсацию. Подозрения вручены трем лицам: самому военнослужащему-дезертиру, его матери и брату. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно покинул место службы на Луганщине и сразу сообщил об этом своим родственникам. В части его признали пропавшим без вести, чем воспользовался брат — он предложил инсценировать исчезновение с целью незаконного обогащения.

Пока военный скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы на оформление компенсации как семье безвестно пропавшего.

Установлено, что с октября 2023 года по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

Кроме того, брат дезертира использовал ситуацию, чтобы уволиться с военной службы. Он написал заявление о пропаже родственника на фронте, на основании чего самостоятельно прекратил службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где нашли соответствующие документы и самого «пропавшего» военнослужащего.

Все трое были задержаны. Им предъявлены подозрения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Дополнительно одному из братьев сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины), другому — в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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ГБР

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