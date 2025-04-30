Теперь глава военной администрации сможет самостоятельно изменить название администрации, без лишней бюрократии, — Федор Вениславский

Верховная Рада разрешила переименовывать военные администрации населённых пунктов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 30 апреля приняла в целом законопроект №13175 о внесении изменений в Закон «О правовом режиме военного положения» относительно изменения наименований военных администраций населённых пунктов.

Согласно документу, наименования военных администраций населённых пунктов формируются на основе названий соответствующих административно-территориальных единиц. Решение о смене наименования военной администрации населённого пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Фёдор Вениславский, комментируя принятый закон, отметил, что на данный момент существует более 190 военных администраций, в том числе в населённых пунктах, названия которых были изменены.

«В 2023 году парламент принял Закон Украины об осуждении российской имперской идеологии, запрете её пропаганды и изменении топонимов. В результате действия этого закона Верховная Рада в соответствии со своими конституционными полномочиями переименовала целый ряд населённых пунктов. Однако в этих же населённых пунктах были также созданы военные администрации. На сегодняшний день действует более 190 военных администраций, в том числе в тех населённых пунктах, чьи названия были изменены.

Но процедура создания военных администраций осуществляется через указы Президента, и, соответственно, механизм изменения названия очень сложен из-за того, что было изменено название населённого пункта», — заявил Вениславский.

Он отметил, что отныне глава военной администрации сможет самостоятельно изменить название администрации в соответствии с обновлённой топонимией, без сложных согласований и лишней бюрократии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.