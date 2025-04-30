Латвия запретила въезд певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу

Латвия внесла в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну, российскую певицу Кристину Орбакайте и сербско-хорватского музыканта Горана Бреговича.

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Латвия запретила въезд российской певице Кристине Орбакайте и сербско-хорватскому музыканту Горану Бреговичу. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить артистов в «чёрный список» опасениями со стороны служб безопасности.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ, VDD), выступления лиц, поддерживающих российскую агрессию, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать росту межэтнической напряжённости в латвийском обществе.

Отмечается, что Горан Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору — России, одновременно распространяя месседжи, дискредитирующие западные государства, указывает LTV.

Кристина Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.

У обоих артистов на лето были запланированы концерты в Латвии. Власти призывают организаторов мероприятий тщательно проверять прошлое приглашённых исполнителей: участие в мероприятиях на территории РФ или временно оккупированных украинских регионах считается поддержкой агрессии и военных преступлений.

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