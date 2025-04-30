Практика судов
  1. В мире

Латвия запретила въезд певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу

15:48, 30 апреля 2025
Латвия внесла в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну, российскую певицу Кристину Орбакайте и сербско-хорватского музыканта Горана Бреговича.
Латвия запретила въезд певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Латвия запретила въезд российской певице Кристине Орбакайте и сербско-хорватскому музыканту Горану Бреговичу. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить артистов в «чёрный список» опасениями со стороны служб безопасности.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ, VDD), выступления лиц, поддерживающих российскую агрессию, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать росту межэтнической напряжённости в латвийском обществе.

Отмечается, что Горан Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору — России, одновременно распространяя месседжи, дискредитирующие западные государства, указывает LTV.

Кристина Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.

У обоих артистов на лето были запланированы концерты в Латвии. Власти призывают организаторов мероприятий тщательно проверять прошлое приглашённых исполнителей: участие в мероприятиях на территории РФ или временно оккупированных украинских регионах считается поддержкой агрессии и военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Латвия шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о выплате одноразовой денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц может вызвать путаницу на практике

Изменения уточняют, что лицо должно было непосредственно участвовать в боевых действиях.

Соглашение о недрах с США не будет включать требования вернуть «долги» за предоставленную помощь, учитываться будет только будущая военная помощь США

Анонсированные Трампом требования к Украине «вернуть помощь» в финальной редакции соглашения о полезных ископаемых отсутствуют, а учитываться будет только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания – Bloomberg.

Мужчины старше 60 лет смогут подписывать контракт на военную службу – зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о контрактах на военную службу для мужчин старше 60 лет, в Минздраве готовят списки медиков для разбронирования, а Кабмин инициировал законопроект об отмене отсрочки для некоторых категорий соискателей образования.

Минобороны сделало запрос на снятие бронирования с медицинских работников – Минздрав

В Минздраве сообщили, что работают над списками для снятия бронирования с медицинских работников.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду