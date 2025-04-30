Получали взятки за успешную сдачу экзаменов учениками — в Сумской области будут судить руководство учебного заведения

«Тариф» за один экзамен составлял 2,8 тыс. грн.

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В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из профессионально-технических учебных заведений Роменского района и его заместителя, которые требовали и получили взятку за успешную сдачу экзаменов учениками.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, обвиняемые потребовали от одного из преподавателей собрать с каждого студента группы, в которой он преподает, по 2,8 тыс. грн за успешную сдачу экзамена. При этом они сообщили преподавателю, что те учащиеся, которые не заплатят, не получат положительную оценку на экзамене.

28 января правоохранители задержали директора и его заместителя после получения 36 тыс. 500 грн от преподавателя.

В прокуратуре добавили, что во время обыска в кабинете руководителя было обнаружено и изъято 209 тыс. грн наличными.

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