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Минимальное налоговое обязательство — что нужно знать землевладельцам и арендаторам

22:36, 30 апреля 2025
Минимальное налоговое обязательство охватывает налоги, сборы и платежи, взимаемые с деятельности, связанной с производством и реализацией собственной сельхозпродукции, либо с правом собственности или пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения.
Минимальное налоговое обязательство — что нужно знать землевладельцам и арендаторам
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что согласно п.п. 14.1.1142 Налогового кодекса Украины, минимальное налоговое обязательство (МНО) — это расчетная сумма налогов, подлежащая уплате лицами, которые владеют или пользуются сельскохозяйственными угодьями.

МНО охватывает налоги, сборы и платежи, взимаемые с деятельности, связанной с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции, либо с правом собственности или пользования сельхозземлями.

Сумма МНО определяется отдельно по каждому земельному участку и объединяется в общее обязательство для каждого плательщика (юридического лица, ФЛП или физического лица). Расчет осуществляет контролирующий орган на основании данных государственных реестров или документов, предоставленных плательщиком.

В то же время пунктом 381.2 НКУ установлено, что МНО не определяется для следующих земель:

  • дачных, садовых или приватизированных членами кооперативов;
  • земель запаса и не востребованных паев, распорядителями которых являются органы местного самоуправления (если они не переданы в аренду);
  • участков в зоне отчуждения Чернобыльской катастрофы;
  • отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности и/или на праве пользования и по состоянию на 1 января отчетного года находятся в пределах населенных пунктов;
  • земельных участков, земельных долей (паев), за которые не начислялись и не уплачивались плата за землю или единый налог четвертой группы, находящихся в консервации, загрязненных взрывоопасными предметами или признанных непригодными по решению органов местного самоуправления.

Таким образом, владельцам и арендаторам сельхозземель важно знать: если участок не подпадает под исключения, то необходимо учитывать МНО в своих налоговых расчетах.

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