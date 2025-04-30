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Соглашение о недрах с США не будет включать требования вернуть «долги» за предоставленную помощь, учитываться будет только будущая военная помощь США

15:19, 30 апреля 2025
Анонсированные Трампом требования к Украине «вернуть помощь» в финальной редакции соглашения о полезных ископаемых отсутствуют, а учитываться будет только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания – Bloomberg.
Соглашение о недрах с США не будет включать требования вернуть «долги» за предоставленную помощь, учитываться будет только будущая военная помощь США
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Украина планирует подписать соглашение с США относительно полезных ископаемых 30 апреля. Об этом сообщает Bloomberg. В нем не будет никаких требований к Украине относительно возвращения США «долга» за предоставленную помощь.

При этом проект соглашения предусматривает, что только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд.

Напоминаем, ранее о том, что с США достигнута договоренность, что в документе не учитывается помощь, предоставленная до его подписания, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Как известно, в начале своего президентского срока в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял о намерении «вернуть миллиарды долларов», потраченные на помощь Украине. «Я хочу, чтобы нам дали что-то за все те деньги, которые мы вложили. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы только можем получить. Мы собираемся вернуть наши деньги», – говорил президент США.

В конце марта 2025 года в СМИ появился проект соглашения о «полезных ископаемых», в который Белый дом включил требование к Украине возместить всю помощь, предоставленную США после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году – бюджетную, военную и гуманитарную. Согласно проекту, она получала статус «первоначального взноса» в американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития.

Однако финальный проект соглашения, предусматривающий создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, направлен на создание условий для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине».

Вашингтон также признает намерения Киева в рамках соглашения избежать любого конфликта с его планами по вступлению в ЕС, что долгое время считалось «красной линией».

США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд, согласно документу.

Согласно документу, соглашение «укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России».

Две другие технические соглашения, которые определят, как будет функционировать совместный фонд, еще не согласованы, отметило источник издания.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Дональд Трамп

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Соглашение о недрах с США не будет включать требования вернуть «долги» за предоставленную помощь, учитываться будет только будущая военная помощь США

Анонсированные Трампом требования к Украине «вернуть помощь» в финальной редакции соглашения о полезных ископаемых отсутствуют, а учитываться будет только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания – Bloomberg.

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