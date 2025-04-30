До минус 5 градусов — украинцев предупредили о заморозках

В некоторых областях был объявлен I уровень опасности.

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Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Так, 1 мая днем в северных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.

2 мая ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, а также 3 мая ночью в Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0…–5°.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности — желтый.

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