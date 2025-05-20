В Іспанії стався масовий збій зв'язку через місяць після блекауту — не працюють мобільні мережі та інтернет

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У вівторок, 20 квітня, у Іспанії вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку, по країні не працює інтернет. Про це пише LBC.

По всій країні зафіксовано масштабний збій у провідних операторів — Movistar, Orange, Vodafone, O2 та інших. Користувачі не можуть телефонувати, надсилати повідомлення чи користуватися мобільним інтернетом.

Проблеми охопили Мадрид, Барселону, Валенсію, Севілью та інші міста. Частково недоступний навіть екстрений номер 112. Влада деяких регіонів терміново ввела альтернативні номери.

Системи деяких компаній повністю заблоковані, і вони не могли завантажити програмне забезпечення або підключити комп'ютери.

Попередньо причиною збою стало невдале оновлення мережі компанії Telefónica — найбільшого телеком-оператора країни. Ця транснаціональна компанія є другою за величиною в Іспанії та здійснює телекомунікаційні операції у 18 країнах, що робить її одним із найбільших телефонних операторів та постачальників мобільного зв'язку у світі.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії та Португалії стався блекаут, який залишив без електроенергії майже весь Піренейський півострів.

Верховний суд Іспанії розслідуватиме, чи не стала кібератака причиною масштабного блекауту.

Судова колегія Іспанії засекретила розслідування масштабного блекауту.

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