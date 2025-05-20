ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти РФ, який спрямований проти 200 кораблів тіньового флоту

Новий пакет санкцій проти Росії також містить нові заходи вирішення гібридних загроз та прав людини.

Фото: korrespondent.net

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У вівторок, 20 травня, Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ. Про це повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Обмеження стосується майже 200 кораблів тіньового флоту РФ, також вони спрямовані на вирішення гібридних загроз та на захист прав людини, додала вона.

Глава європейської дипломатії також поінформувала про початок роботи над наступним санкційним пакетом проти РФ.

«Що довше Росія вестиме війну, то жорсткішою буде наша відповідь», – підкреслила Каллас.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомляв, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу.

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