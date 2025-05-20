ЕС принял 17-й пакет санкций против РФ, который направлен против 200 судов теневого флота

Новый пакет санкций против России также включает меры по противодействию гибридным угрозам и защиту прав человека.

Фото: korrespondent.net

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Во вторник, 20 мая, Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ограничения касаются почти 200 судов теневого флота РФ, а также направлены на решение вопросов гибридных угроз и защиту прав человека, добавила она.

Глава европейской дипломатии также проинформировала о начале работы над следующим санкционным пакетом против РФ.

«Чем дольше Россия будет вести войну, тем жестче будет наш ответ», – подчеркнула Каллас.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщал, что ожидается «сильный пакет» санкций против РФ от Евросоюза.

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