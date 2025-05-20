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Будет «сильный» санкционный пакет ЕС за отказ России прекращать огонь, — Зеленский

08:19, 20 мая 2025
Владимир Зеленский убежден, что в случае продолжения огня со стороны России, Европейский Союз введет серьезные санкции, а Соединенным Штатам нужно поработать над санкционным пакетом.
Будет «сильный» санкционный пакет ЕС за отказ России прекращать огонь, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидается «сильный пакет» санкций против РФ от Евросоюза. По его словам, уже есть даты. Об этом он сказал на брифинге.

«Пакет Европы будет, и будет он сильным. Есть соответствующие даты, никто никого не хочет подгонять, есть даты, есть договорённости, я в этом уверен. Более того, будет следующий пакет, безусловно, если не будет прекращения войны со стороны России», — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что сейчас продолжается работа по подготовке санкций против РФ со стороны США. По его словам, Украина и страны-партнёры сотрудничают с США, чтобы Штаты смогли подготовить санкции против России.

Владимир Зеленский также сообщил, что в разговоре с Дональдом Трампом подтвердил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, и важно «не размывать это предложение».

«Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более жёсткие санкции. Давление на Россию подтолкнёт её к настоящему миру — это очевидно для всех в мире», — подчеркнул Президент.

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США рф ЕС санкции Украина война Владимир Зеленский

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