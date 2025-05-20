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Джорджа Мелони оценила результаты разговора Трампа с Путиным и позицию Ватикана

08:18, 20 мая 2025
Стороны положительно оценили готовность Святейшего Отца провести переговоры в Ватикане.
Джорджа Мелони оценила результаты разговора Трампа с Путиным и позицию Ватикана
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала свою оценку переговорам президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным. Свои выводы Мелони опубликовала на платформе X.

По ее словам, после завершения телефонного разговора между Трампом и Путиным, она приняла участие в новой телефонной беседе с президентом Соединенных Штатов вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Главой Украины Владимиром Зеленским.

«Мы работаем над немедленным началом переговоров между сторонами, которые могут привести к как можно более скорому прекращению огня и создать условия для справедливого и прочного мира в Украине», — отметила глава итальянского правительства.

Отдельно она высказалась по поводу предложения папы Льва XIV сделать Ватикан площадкой для будущих многосторонних переговоров.

«В этой связи положительно оценена готовность Святейшего Отца принять переговоры в Ватикане. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работе во имя мира», — заявила Мелони.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета»Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

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США Германия ЕС Украина Италия война Франция Финляндия переговоры

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