Мелоні оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Сторони позитивно оцінили готовність Святішого Отця провести переговори у Ватикані.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні дала свою оцінку переговорам президента США Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним. Свої висновки Мелоні опублікувала на платформі X.

За її словами, після закінчення телефонної розмови між Трампом і Путіним, вона прийняла участь у новій телефоннів розмові з президентом Сполучених Штатів разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Фінляндії Александром Стуббом, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Главою України Володимиром Зеленським.

«Ми працюємо над негайним початком переговорів між сторонами, які можуть призвести до якомога швидшого припинення вогню та створити умови для справедливого та тривалого миру в Україні», - зазначила голова італійського уряду.

Окремо вона висловилася щодо пропозиції папи Лева XIV зробити Ватикан майданчиком майбутніх багатосторонніх переговорів.

«У зв'язку з цим позитивно оцінено готовність Святішого Отця прийняти переговори у Ватикані. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу заради миру», - заявила Мелоні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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