Дональд Трамп повідомив деталі розмов із Зеленським і Путіним

Дональд Трамп заявив, що «Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп опублікував своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським, а також із Путіним.

«Щойно завершив двогодинну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вважаю, що вона пройшла дуже успішно.

Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

Умови будуть обговорюватися між двома сторонами, як і має бути, оскільки вони володіють деталями переговорів, які нікому іншому невідомі.

Тон і дух бесіди були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше», заявив Трамп.

Також Президент США повідомив, що «Росія хоче вести масштабну торгівлю зі Сполученими Штатами, коли ця катастрофічна «кривава бійня» закінчиться, і я з цим згоден».

«Так само Україна може значно виграти від торгівлі в процесі відновлення своєї країни», додав він.

Дональд Трамп заявив, що «переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно», а також, що він «повідомив про це Президента України Володимира Зеленського, Урсулу фон дер Ляйен, президента Європейської комісії, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба під час розмови з ним одразу після бесіди з президентом Путіним».

Трамп додав, що «Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.