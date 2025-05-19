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Дональд Трамп сообщил детали разговоров с Зеленским и Путиным

20:46, 19 мая 2025
Дональд Трамп заявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны».
Дональд Трамп сообщил детали разговоров с Зеленским и Путиным
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Президент США Дональд Трамп опубликовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с Путиным.

«Только что завершил двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Считаю, что он прошел очень успешно.

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны.

Условия будут обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, поскольку они владеют деталями переговоров, которые никому другому не известны.

Тон и дух беседы были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже», заявил Трамп.

Также Президент США сообщил, что «Россия хочет вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая «кровавая бойня» закончится, и я с этим согласен».

«Точно так же Украина может значительно выиграть от торговли в процессе восстановления своей страны», добавил он.

Дональд Трамп заявил, что «переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», а также, что он «сообщил об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской комиссии, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время разговора с ним сразу после беседы с президентом Путиным».

Трамп добавил, что «Ватикан, представленный Папой Римским, заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!».

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путин Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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