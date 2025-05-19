Україна не виведе війська з власної території та не прийме ультиматуми РФ, – Зеленський

Зеленський попросив Трампа перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну без України.

Фото: rbc.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не погодиться на жодні ультиматуми з боку Росії та не виведе війська зі своєї території.

«Я попросив [президента США Дональда Трампа] перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну без нас, і для нас це принципові речі», — підкреслив Зеленський.

За його словами, розглядається можливість нової зустрічі з командами США, України, РФ та європейських країн для обговорення подальших кроків.

Президент також зазначив, що Україна очікує пропозицію, яку представить Росія в межах переговорного процесу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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