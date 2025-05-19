Украина не выведет войска с собственной территории и не примет ультиматумы РФ, – Зеленский

Зеленский попросил Трампа перед его разговором с Путиным не принимать решение об Украине без Украины.

Фото: rbc.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не согласится ни на какие ультиматумы со стороны России и не выведет войска со своей территории.

«Я попросил [президента США Дональда Трампа] перед его разговором с Путиным не принимать решение об Украине без нас, и для нас это принципиальные вещи», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, рассматривается возможность новой встречи с командами США, Украины, РФ и европейских стран для обсуждения дальнейших шагов.

Президент также отметил, что Украина ожидает предложение, которое представит Россия в рамках переговорного процесса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп обнародовал свое видение результатов телефонных разговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. Он заявил, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий.

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