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Буде «сильний» санкційний пакет ЄС за відмову Росії припиняти вогонь, — Зеленський

08:19, 20 травня 2025
Володимир Зеленський переконаний, що у разі продовження вогню з боку Росії Європейський Союз запровадить серйозні санкції, а Сполученим Штатам потрібно попрацювати над санкційним пакетом.
Буде «сильний» санкційний пакет ЄС за відмову Росії припиняти вогонь, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, вже є дати. Про це він сказав на брифінгу.

"Пакет Європи буде, і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет безумовно, якщо не буде припинення війню з російської сторони", - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що зараз триває робота над підготовкою санкцій проти РФ від США. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Штати могли підготувати санкції проти Росії.

Володимир Зеленський також повідомив, що у розмові з Дональдом Трампом підтвердив, що Україна готова до повного й безумовного припинення вогню, і важливо "не розмивати цю пропозицію". 

"Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі", - підкреслив Президент.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

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США рф ЄС санкції Україна війна Володимир Зеленський

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