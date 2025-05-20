Кабмін затвердив порядок працевлаштування на держслужбу через портал Дія

Кандидат обирає з переліку вакансій, розміщених на порталі Дія, посаду та формує запит на вакансію засобами порталу Дія, який зокрема повинен містити інформацію про освіту, досвід роботи, перебування на військовому обліку, а також підтвердження щодо відсутності порушень правил військового обліку.

Фото: hudson

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін опублікував постанову від 16 травня №578 щодо експериментального проекту використання засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, тобто, порталу Дія, для працевлаштування.

Метою є спрощення та цифровізація процедури працевлаштування осіб з використанням засобів Порталу Дія.

Учасниками експериментального проекту є Мінцифри, Мінекономіки, НАДС, державне підприємство «ДІЯ».

Разом з тим, цей порядок не застосовується у разі, коли вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення на посаду за результатами конкурсу.

Мінцифри планує забезпечити технічну можливість подання заяв через портал Дія протягом 2 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Отже, як зазначено у порядку, працевлаштування включає вступ на державну службу на посади державної служби категорій «Б» та «В», призначення на посади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, до державних органів, що є учасниками експериментального проекту, а також прийняття на роботу до державного підприємства «ДІЯ».

За технічної можливості та за узгодженням з координатором експериментального проекту учасниками експериментального проекту можуть стати інші центральні органи виконавчої влади.

Координатором експериментального проекту є Мінцифри.

Фінансування експериментального проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги тощо.

Роботодавці засобами Порталу Дія розміщують на Порталі Дія інформацію про посади, в необхідності заповнення яких є потреба.

Інформація про вакансію повинна містити, зокрема, відомості про найменування посади, посадові обов’язки, строковість призначення, вимоги до кандидата, орієнтовний розмір заробітної плати.

Для працевлаштування особа повинна встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному пристрої, критерії якого підтримують його використання, та пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації.

Особа обирає з переліку вакансій, розміщених на Порталі Дія, посаду та після проходження електронної ідентифікації та автентифікації формує запит на вакансію засобами Порталу Дія, який зокрема повинен містити інформацію про освіту, досвід роботи та інформацію про перебування на військовому обліку, а також підтвердження щодо відсутності порушень правил військового обліку.

До запиту шляхом завантаження відповідного файлу додається резюме.

Під час формування запиту засобами Порталу Дія отримуються/підтверджуються такі відомості щодо особи:

з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС — ПІБ, дата народження;

з Єдиної державної електронної бази з питань освіти — документи/інформація про освіту.

Формування запиту припиняється засобами Порталу Дія у разі, коли зазначені у запиті відомості надані не в повному обсязі чи не пройшли арифметичний або формато-логічний контроль. Особі надається інформація про причини припинення формування запиту.

Після завершення формування запит засобами Порталу Дія надсилається роботодавцю.

Роботодавець у 14-денний строк з дня отримання запиту розглядає інформацію, зазначену у запиті, та повідомляє засобами Порталу Дія особі про результати розгляду.

Роботодавець може здійснювати вивчення осіб, які подали запит, з метою визначення здатності професійно виконувати посадові обов’язки, зокрема з використанням технологій штучного інтелекту, шляхом проведення співбесіди. Зазначеним особам повідомляється про час проведення співбесіди засобами Порталу Дія роботодавцем не менш як за 3 дні до її проведення. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференції.

Про результати вивчення роботодавець засобами Порталу Дія повідомляє особі.

У разі повідомлення роботодавцем про подальше працевлаштування особа формує та подає у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання повідомлення, засобами Порталу Дія заяву про прийняття на роботу.

Особа, яка подала заяву про призначення на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посаду з підвищеним корупційним ризиком, перед призначенням на посаду повинна надати роботодавцю письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та документи, необхідні для її проведення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.