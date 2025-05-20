В Киеве будут судить хакера, который за 1000 грн продавал места в е-очереди сервисных центров МВД

За день злоумышленник генерировал не менее 50 талонов, получая оплату на банковские карты.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве предстанет перед судом 27-летний житель области, который вмешивался в работу электронной очереди сервисных центров МВД и продавал талоны. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что злоумышленник через Telegram-бота подыскивал «клиентов», желающих получить талон в сервисные центры МВД в кратчайшие сроки. Далее, используя собственноручно созданную программу, он вмешивался в работу электронно-коммуникационной системы государственного учреждения, перехватывал рабочие сессии других пользователей сайта и оформлял талоны на своих клиентов.

«В результате — электронная очередь реальных пользователей блокировалась, а их место занимали «заказчики.

Стоимость одного талона «е-очереди» начиналась от 1000 гривен. За день злоумышленник генерировал не менее 50 талонов, получая оплату на банковские карты», — заявили в полиции.

На данный момент, собрав все необходимые доказательства, следователи направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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