Чи можуть фермери зареєструватися як безробітні — роз’яснення

Якщо особа, що подає документи до центру зайнятості, є членом фермерського господарства, вона не може бути зареєстрована, як безробітний.

Фото: unsplash

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Державна служба зайнятості розповіла, чи можуть фермери зареєструватися як безробітні.

Коли безробітний реєструється в центрі зайнятості, він заповнює та подає заяву встановленого зразка. Серед даних, які зазначаються у такому документі – інформація про те, чи займається особа фермерською діяльністю.

Відповідно до норм чинного законодавства, фермерське господарство – це форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію для отримання прибутку.

Це стосується підприємств, які функціонують на земельних ділянках, наданих у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, виробництва особистого селянського господарства.

Якщо особа, що подає документи до центру зайнятості, є членом фермерського господарства, вона не може бути зареєстрована, як безробітний. Ця норма законодавства стосується не тільки голів фермерського господарства, а всіх його членів.

Слід розуміти, що членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14 річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення такої діяльності.

При цьому фермерське господарство може мати статус сімейного. Така форма діяльністю обов’язково підлягає державній реєстрації як юридична особа, або фізична особа-підприємець.

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