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Солдату, який вбив побратима ножем, присудили 8 років за ґратами і зобов’язали виплатити 8,5 млн грн матері загиблого

17:05, 20 травня 2025
Старший солдат вдарив ножем у живіт іншого військового, який помер від отриманих травм.
Солдату, який вбив побратима ножем, присудили 8 років за ґратами і зобов’язали виплатити 8,5 млн грн матері загиблого
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На Хмельниччині старший солдат вдарив  іншого військового ножем у живіт, що призвело до його смерті. Вирок у справі №687/1370/24 виніс Чемеровецький районний суд Хмельницької області.

У матеріалах справи вказується, що трагедія сталася наприкінці вересня 2024 року у спальному приміщенні для військовослужбовців.

Старший солдат, уродженець Черкаської області, вдарив ножем у живіт іншого військового, який помер від отриманих травм. І нападник, і потерпілий перебували у нетверезому стані.

Щодо нападника порушили дві кримінальні справи за ч.2 ст. 121 ККУ (заподіяння важкого поранення, що призвело до смерті) та ч.3 ст. 406 ККУ (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості).

Обвинувачений частково визнав свою провину, він підтвердив, що вдарив військового ножем у живіт, але стверджував, що зробив це для оборони.

Під час слідчого експерименту чоловік розповів, що він та інші військові вживали спиртне у місці тимчасової дислокації підрозділу.

Обвинувачений заявив, що потерпілий у цей день бив його. Він взяв ніж, припускаючи, що той знову його вдарить. Двоє військових підтвердили, що між нападником та загиблим був словесний конфлікт.

Адвокат обвинуваченого просив перекваліфікувати дії свого клієнта з умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, на перевищення меж необхідної оборони. Однак, на думку суду, немає достатніх доказів, які б підтвердили, що життю обвинувачуваного загрожувала небезпека.

Суд дослідив усі матеріали справи, та визнав обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях. Йому призначили покарання – 8 років позбавлення волі та зобов’язали відшкодувати матері загиблого 8,5 млн грн компенсації. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання у вересні 2024 року. Вирок ще можна оскаржити.

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