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В ГНС напомнили, каким документом можно подтвердить достоверность налогового номера

21:50, 20 мая 2025
Как подтвердить достоверность регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
В ГНС напомнили, каким документом можно подтвердить достоверность налогового номера
Фото: dn.tax.gov.ua
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Управление налоговых сервисов Главного управления ГНС в Луганской области разъяснило, каким документом можно подтвердить достоверность идентификационного кода.

Согласно статьям 63 и 70 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI и пункту 1 раздела II Положения о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.09.2017 №822 с изменениями и дополнениями, все физические лица — плательщики налогов и сборов подлежат регистрации в контролирующих органах путем внесения сведений о них в Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов в порядке, установленном Положением №822.

Формирование регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, согласно п. 1 раздела XIII Положения №822, осуществляется Государственной налоговой службой Украины на основании сведений, поданных физическим лицом в Учетной карточке №1ДР.

ГНС присваивает карточке физического лица — плательщика налогов по форме №1ДР регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, который является порядковым номером регистрации учетной карточки в ГРФЛ.

Согласно п. 4 раздела XIII Положения №822, подтверждением достоверности регистрационного номера учетной карточки является документ, удостоверяющий регистрацию лица в ГРФЛ (карточка плательщика налогов), либо данные о регистрационном номере учетной карточки из ГРФЛ, внесенные в паспорт или свидетельство о рождении.

Лицо по собственному выбору предъявляет один из указанных документов для предоставления данных о регистрационном номере учетной карточки.

Физическое лицо — плательщик налогов может предъявить копию документа, удостоверяющего регистрацию в ГРФЛ, в том числе и в электронном виде, при условии наличия у получателя информации технической возможности провести проверку соответствия регистрационных данных физического лица данным ГРФЛ в электронной форме средствами электронных коммуникаций с использованием технической и криптографической защиты информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере информационной безопасности.

Проверку достоверности формирования регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов осуществляет исключительно ГНС.

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