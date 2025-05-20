Пьяный мужчина избил бывшую жену на глазах у детей — что решил суд

Многодетная мать и ее дети стали жертвами домашнего насилия.

Фото: facebook.com/kma.court.gov.ua

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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность постановления суда первой инстанции по делу о домашнем насилии. Апелляционную жалобу защитника — отклонил. Адвокат утверждал, что в действиях его подзащитного нет состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 173-2 КУоАП (домашнее насилие), поскольку между бывшими супругами возник конфликт. Об этом сообщает официальный сайт суда.

По его словам, женщина не пускала мужчину в дом, который является его собственностью. Поэтому он ударил ее, нанеся легкие телесные повреждения. При этом в отношении детей насильственных действий не совершал.

Таким образом, по мнению адвоката, Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области незаконно признал его виновным по частям 1 и 2 статьи 173-2 КУоАП и назначил наказание в виде общественных работ на максимальный срок — 50 часов.

Однако апелляционный суд считает доводы защитника необоснованными. В протоколах об админправонарушениях указано, что 23 февраля 2025 года около восьми часов вечера мужчина дергал бывшую жену за одежду, чем совершил физическое домашнее насилие.

Свидетелями насилия в отношении матери стали ее четверо детей, психическому здоровью которых также был нанесен вред.

В суде женщина рассказала, что в тот вечер бывший муж пришел домой в нетрезвом состоянии. Бил ногой по двери, кричал, что это его дом, хотел драться и ударил ее в лицо. Все дети находились дома, слышали конфликт, а двое старших — видели. Младшая, четырехлетняя дочь, выбежала к ним и просила отца успокоиться. Дети испугались и теперь не хотят с ним общаться.

Прибывшие на вызов полицейские составили в отношении нарушителя протоколы о совершении домашнего насилия и выдали срочное запрещающее предписание сроком на 10 суток.

По мнению апелляционного суда, местный суд пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях мужчины состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 173-2 КУоАП.

ХАС отметил: «Судом первой инстанции правильно установлено, что со стороны мужчины имело место физическое домашнее насилие в отношении (бывшей жены), и поскольку дети находились в доме во время этого насилия в отношении их матери, слышали, часть из них видели это насилие — он совершил психологическое домашнее насилие в отношении всех четырех детей».

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