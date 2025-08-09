Практика судов
Смертельное ДТП в Ровенской области: погиб 2-летний мальчик

21:27, 9 августа 2025
Суд избрал водителю меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Смертельное ДТП в Ровенской области: погиб 2-летний мальчик
В воскресенье, 3 августа, в городе Дубно Ровенской области произошло трагическое ДТП, в котором погиб ребенок и пострадали еще несколько человек. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, 67-летний житель Ровно, управляя Renault Megane Scenic, не учел дорожную обстановку, превысил безопасную скорость, потерял контроль над авто и на повороте выехал на встречную полосу. Там он столкнулся лоб в лоб с Ford Fiesta.

В результате аварии двухлетний пассажир Ford Fiesta, сын водителя, получил тяжелые травмы и скончался в больнице в тот же день. Также пострадали еще один ребенок – старший сын водителя, его жена и жена подозреваемого.

Суд избрал 67-летнему мужчине меру пресечения — ночной домашний арест. В настоящее время назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств трагедии.

