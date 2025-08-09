Смертельна ДТП на Рівненщині: загинув 2-річний хлопчик

Суд обрав водію запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 3 серпня, у місті Дубно Рівненської області сталася трагічна ДТП, у якій загинула дитина та постраждали ще кілька людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За попередніми даними, 67-річний мешканець Рівного, керуючи Renault Megane Scenic, не врахував дорожньої обстановки, перевищив безпечну швидкість, втратив контроль над авто та на повороті виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся лоб у лоб із Ford Fiesta.

Внаслідок аварії дворічний пасажир Ford Fiesta, син водія, отримав тяжкі травми та помер у лікарні того ж дня. Також постраждали ще одна дитина — старший син водія, його дружина та дружина підозрюваного.

Суд обрав 67-річному чоловіку запобіжний захід — нічний домашній арешт. Наразі призначено низку експертиз для з’ясування всіх обставин трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.