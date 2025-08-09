В Китае — скандал из-за билетов на концерт, которые давали в обмен на «опеку» над телятами

В Китае разгорелся скандал вокруг оригинальной, но спорной акции: организаторы концерта популярного певца и актёра И Янцяньси (Yi Yangqianxi) предлагали билеты на лучшие места тем, кто заплатит десятки тысяч долларов за «опеку» над телятами. Об этом сообщает South China Morning Post.
Билеты в обмен на помощь фермерам
Концерт 24-летнего И Янцяньси, также известного как Джексон И, вызвал настоящий ажиотаж в Китае. Билеты на шоу раскупили за считаные секунды после старта продаж 24 июля.
Популярные места на вторичном рынке достигали цен в 80 000 юаней (около 11 000 долларов). Но в соцсетях быстро заметили другой способ получить билет — принять участие в проекте «опеки над телятами».
Инициатива принадлежит Центру развития общественных инициатив города Сяньян (провинция Хунань). По её условиям:
Представители организации подтвердили, что акция реальна и некоторые участники уже получили свои билеты.
Что будет с телятами
Закупленных телят передадут фермерам, которые будут ухаживать за ними около двух лет.
После этого животных планируют отправить на убой, а участники программы смогут выбрать один из трёх вариантов:
По словам организаторов, цель проекта — помочь местным фермерам увеличить доход.
