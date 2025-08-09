Практика судов
В Китае — скандал из-за билетов на концерт, которые давали в обмен на «опеку» над телятами

21:23, 9 августа 2025
Организаторы концерта певца Yi Yangqianxi предложили билеты на лучшие места тем, кто вложится в «опеку» над телятами.
В Китае — скандал из-за билетов на концерт, которые давали в обмен на «опеку» над телятами
Фото: scmp.com
В Китае разгорелся скандал вокруг оригинальной, но спорной акции: организаторы концерта популярного певца и актёра И Янцяньси (Yi Yangqianxi) предлагали билеты на лучшие места тем, кто заплатит десятки тысяч долларов за «опеку» над телятами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Билеты в обмен на помощь фермерам

Концерт 24-летнего И Янцяньси, также известного как Джексон И, вызвал настоящий ажиотаж в Китае. Билеты на шоу раскупили за считаные секунды после старта продаж 24 июля.

Популярные места на вторичном рынке достигали цен в 80 000 юаней (около 11 000 долларов). Но в соцсетях быстро заметили другой способ получить билет — принять участие в проекте «опеки над телятами».

Инициатива принадлежит Центру развития общественных инициатив города Сяньян (провинция Хунань). По её условиям:

  • опека над 8 телятами за 80 000 юаней гарантирует случайный билет на концерт;
  • 10 телят за 100 000 юаней — два билета;
  • 12 телят за 120 000 юаней (около 17 000 долларов) — место в VIP-зоне, которое считается лучшим на концерте.

Представители организации подтвердили, что акция реальна и некоторые участники уже получили свои билеты.

Что будет с телятами

Закупленных телят передадут фермерам, которые будут ухаживать за ними около двух лет.

После этого животных планируют отправить на убой, а участники программы смогут выбрать один из трёх вариантов:

  • получить сырое мясо;
  • получить мясные снеки;
  • вернуть вложенные средства и потенциальную прибыль от продажи продукции.

По словам организаторов, цель проекта — помочь местным фермерам увеличить доход.

