У Китаї — скандал через квитки на концерт, які давали в обмін на «опіку» над телятами

21:23, 9 серпня 2025
Організатори концерту співака Yi Yangqianxi запропонували квитки на найкращі місця тим, хто вкладеться у «опіку» над телятами.
Фото: scmp.com
В Китаї розгорівся скандал навколо оригінальної, але суперечливої акції: організатори концерту популярного співака та актора І Янцяньсі (Yi Yangqianxi) пропонували квитки на найкращі місця тим, хто заплатить десятки тисяч доларів за «опіку» над телятами. Про це повідомляє South China Morning Post.

Квитки в обмін на допомогу фермерам

Концерт 24-річного І Янцяньсі, також відомого як Джексон Ї, викликав справжній ажіотаж у Китаї. Квитки на шоу розкупили за лічені секунди після старту продажів 24 липня.

Популярні місця на вторинному ринку сягали цін у 80 000 юанів (приблизно 11 000 доларів). Але в соцмережах швидко помітили інший спосіб отримати квиток — взяти участь у проекті «опіки над телятами».

Ініціатива належить Центру розвитку громадських ініціатив міста Сяньян (провінція Хунань). За її умовами:

  • опіка над 8 телятами за 80 000 юанів гарантує випадковий квиток на концерт;
  • 10 телят за 100 000 юанів — два квитки;
  • 12 телят за 120 000 юанів (приблизно 17 000 доларів) — місце у VIP-зоні, яка вважається найкращою на концерті.

Представники організації підтвердили, що акція реальна і деякі учасники вже отримали свої квитки.

Що буде з телятами

Закуплених телят передадуть фермерам, які доглядатимуть за ними близько двох років.

Після цього тварин планують відправити на забій, а учасники програми зможуть обрати один із трьох варіантів:

  • отримати сире м’ясо;
  • отримати м’ясні снеки;
  • повернути вкладені кошти та потенційний прибуток від продажу продукції.

За словами організаторів, мета проекту — допомогти місцевим фермерам збільшити прибуток.

