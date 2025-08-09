У Китаї — скандал через квитки на концерт, які давали в обмін на «опіку» над телятами

В Китаї розгорівся скандал навколо оригінальної, але суперечливої акції: організатори концерту популярного співака та актора І Янцяньсі (Yi Yangqianxi) пропонували квитки на найкращі місця тим, хто заплатить десятки тисяч доларів за «опіку» над телятами. Про це повідомляє South China Morning Post.
Квитки в обмін на допомогу фермерам
Концерт 24-річного І Янцяньсі, також відомого як Джексон Ї, викликав справжній ажіотаж у Китаї. Квитки на шоу розкупили за лічені секунди після старту продажів 24 липня.
Популярні місця на вторинному ринку сягали цін у 80 000 юанів (приблизно 11 000 доларів). Але в соцмережах швидко помітили інший спосіб отримати квиток — взяти участь у проекті «опіки над телятами».
Ініціатива належить Центру розвитку громадських ініціатив міста Сяньян (провінція Хунань). За її умовами:
Представники організації підтвердили, що акція реальна і деякі учасники вже отримали свої квитки.
Що буде з телятами
Закуплених телят передадуть фермерам, які доглядатимуть за ними близько двох років.
Після цього тварин планують відправити на забій, а учасники програми зможуть обрати один із трьох варіантів:
За словами організаторів, мета проекту — допомогти місцевим фермерам збільшити прибуток.
