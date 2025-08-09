Практика судов
Отец погиб на глазах у малолетнего сына: в Хмельницкой области осудили водителя за смертельное ДТП в 2021 году

22:57, 9 августа 2025
Суд обязал водителя уплатить 2 млн грн потерпевшим.
В Хмельницкой области приговорили жителя Киевщины, которого признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло еще в июле 2021 года вблизи села Голосков Меджибижской общины. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина получил 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года и должен уплатить потерпевшим 2 млн грн морального и материального ущерба.

В 2021 году водитель за рулем Toyota Highlander, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей одновременно, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу.

Там двигался автомобиль марки Mercedes под управлением жителя Тернополя. В салоне машины тоже находился его малолетний сын.

Пытаясь избежать столкновения, житель Тернополя начал тормозить и выехал на обочину. Однако автомобиль Toyota Highlander вернул туда же, в результате чего автомобили столкнулись.

Водитель Mercedes получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте происшествия на глазах у своего малолетнего сына. Ребенок получил телесные повреждения средней тяжести.

Тяжелые телесные повреждения получила также пассажир автомобиля Toyota Highlander.

Приговор суда законной силы не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

