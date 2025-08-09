Батько загинув на очах у малолітнього сина: на Хмельниччині засудили водія за смертельну ДТП у 2021 році

Суд зобов’язав водія сплатити 2 млн грн потерпілим.

На Хмельниччині ухвалили вирок мешканцю Київщини, якого визнали винним у смертельній ДТП, що сталася ще в липні 2021 року поблизу села Голосків Меджибізької громади. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік отримав 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки та має сплатити потерпілим 2 млн грн моральної та матеріальної шкоди.

У 2021 році водій за кермом «Toyota Highlander», виконуючи маневр обгону декількох автомобілів одночасно, пересік суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу.

Там рухався автомобіль марки «Mercedes» під керуванням жителя Тернополя. В салоні машини також знаходився його малолітній син.

Намагаючись уникнути зіткнення, тернополянин почав гальмувати та виїхав на узбіччя. Проте автомобіль «Toyota Highlander» повернув туди ж, в результаті чого автомобілі зіткнулися.

Водій «Mercedes» отримав травми не сумісні з життям та загинув на місці події на очах у свого малолітнього сина. Дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Тяжкі тілесні ушкодження отримала також пасажир автомобіля «Toyota Highlander».

Вирок суду законної сили не набрав та може бути оскаржений в апеляційному суді.

