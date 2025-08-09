Практика судов
  1. В мире

Во Флориде женщина подделала документы и лечила тысячи людей без медицинской лицензии

21:45, 9 августа 2025
Во Флориде арестовали 29-летнюю женщину, которая, выдавая себя за медсестру и используя чужую лицензию, предоставила медицинскую помощь почти 4,5 тысяч пациентов.
Во Флориде женщина подделала документы и лечила тысячи людей без медицинской лицензии
Фото: Flagler county sheriff's office via AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США, в штате Флорида, арестовали 29-летнюю жительницу города Палм-Кост, которую подозревают в мошенничестве и оказании медицинской помощи без лицензии. За это время она успела оказать медпомощь почти 4,5 тыс. пациентов. Об этом сообщает The Guardian.

Детали дела

По информации офиса шерифа округа Флаглер, Отем Мари Бардиса работала под видом лицензированной медсестры с июня 2024 года по январь 2025-го. За этот период она участвовала в оказании медицинских услуг 4 486 людям.

Правоохранители отмечают, что Бардиса использовала номер лицензии другой медработницы и предоставила поддельные документы, чтобы устроиться на должность медсестры-техника в медицинский центр AdventHealth Palm Coast Parkway.

«Эта женщина потенциально поставила под угрозу жизни тысяч пациентов, выдавая себя за другое лицо и предав доверие больных, их семей, медицинского учреждения и всей медицинской общины», — заявил шериф округа Флаглер Рик Стейли.

Арест и обвинения

Подозреваемую задержали на подъездной дорожке её дома. Ей предъявили обвинения по нескольким статьям, включая оказание медицинской помощи без лицензии. Бардиса находится под стражей, залог установлен в размере 70 000 долларов. Предварительное слушание назначено на 2 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області