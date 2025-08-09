Во Флориде женщина подделала документы и лечила тысячи людей без медицинской лицензии

Во Флориде арестовали 29-летнюю женщину, которая, выдавая себя за медсестру и используя чужую лицензию, предоставила медицинскую помощь почти 4,5 тысяч пациентов.

Фото: Flagler county sheriff's office via AP

В США, в штате Флорида, арестовали 29-летнюю жительницу города Палм-Кост, которую подозревают в мошенничестве и оказании медицинской помощи без лицензии. За это время она успела оказать медпомощь почти 4,5 тыс. пациентов. Об этом сообщает The Guardian.

Детали дела

По информации офиса шерифа округа Флаглер, Отем Мари Бардиса работала под видом лицензированной медсестры с июня 2024 года по январь 2025-го. За этот период она участвовала в оказании медицинских услуг 4 486 людям.

Правоохранители отмечают, что Бардиса использовала номер лицензии другой медработницы и предоставила поддельные документы, чтобы устроиться на должность медсестры-техника в медицинский центр AdventHealth Palm Coast Parkway.

«Эта женщина потенциально поставила под угрозу жизни тысяч пациентов, выдавая себя за другое лицо и предав доверие больных, их семей, медицинского учреждения и всей медицинской общины», — заявил шериф округа Флаглер Рик Стейли.

Арест и обвинения

Подозреваемую задержали на подъездной дорожке её дома. Ей предъявили обвинения по нескольким статьям, включая оказание медицинской помощи без лицензии. Бардиса находится под стражей, залог установлен в размере 70 000 долларов. Предварительное слушание назначено на 2 сентября.

