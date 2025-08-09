Практика судів
У Флориді жінка підробила документи та лікувала тисячі людей без медичної ліцензії

21:45, 9 серпня 2025
У Флориді заарештували 29-річну жінку, яка, видаючи себе за медсестру та використовуючи чужу ліцензію, надала медичну допомогу майже 4,5 тисячі пацієнтів.
Фото: Flagler county sheriff's office via AP
У США у штаті Флорида заарештували 29-річну мешканку міста Палм-Кост, яку підозрюють у шахрайстві та наданні медичної допомоги без ліцензії. За цей час вона надала медичну допомогу майже 4,5 тис. пацієнтів. Про це повідомляє The Guardian.

Деталі справи

За інформацією офісу шерифа округу Флаглер, Отем Марі Бардиса працювала під виглядом ліцензованої медсестри з червня 2024 року по січень 2025-го. За цей час вона брала участь у наданні медичних послуг 4 486 людям.

Правоохоронці зазначають, що Бардиса використала номер ліцензії іншої медичної працівниці та подала підроблені документи, аби влаштуватися на посаду медсестри-техніка в медичному центрі AdventHealth Palm Coast Parkway.

«Ця жінка потенційно поставила під загрозу життя тисяч пацієнтів, видаючи себе за іншу особу та зрадивши довіру хворих, їхніх родин, медичного закладу та всієї медичної спільноти», — заявив шериф округу Флаглер Рік Стейлі.

Арешт та звинувачення

Підозрювану затримали на під’їзній доріжці її дому. Її звинуватили у кількох злочинах, включно з наданням медичної допомоги без ліцензії. Бардиса перебуває під вартою, заставу встановлено у розмірі 70 000 доларів. Попереднє слухання призначене на 2 вересня.

шахрай США

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

