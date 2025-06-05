ЕС продлил торговый безвиз для украинской стали и железа

Регламент вступит в силу 6 июня и будет действовать в течение трех лет.

Фото: kurs.com.ua

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Совет ЕС продлил действие благоприятного торгового режима с Украиной в отношении железа и изделий из стали после 6 июня 2025 года. Такое решение направлено на поддержку украинской экономики, которая несет серьезные потери вследствие вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

«Продление льготного режима для украинской стали и железа со стороны ЕС важно для украинской экономики. В частности, для металлургического сектора, который понес значительные убытки из-за боевых действий и разрушения производственных мощностей, это решение жизненно необходимо. Оно поможет сохранить экспорт, рабочие места и валютные поступления в страну», — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Регламент вступит в силу 6 июня 2025 года, после прекращения действия режима «торгового безвиза» между Украиной и ЕС. Он будет действовать в течение трех лет. Это позволит украинским производителям продолжить экспорт металлургической продукции в страны ЕС без применения защитных мер, квот или других ограничений.

Европейская Комиссия сохраняет за собой право временно восстановить защитные меры в отношении отдельных видов продукции сроком до 12 месяцев в случае, если импорт из Украины существенно возрастет и нанесет ущерб производителям в ЕС.

Министерство экономики отметило, что с 2018 года Европейский Союз применял защитные меры к импорту стали и железа со всего мира для защиты внутренних производителей. Однако после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году украинская продукция была временно освобождена от действия этих мер.

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