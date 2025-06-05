Дональд Трамп выдвинул Алексуса Гринкевича на должность главнокомандующего силами НАТО в Европе

Трамп предложил назначить главкомом силами НАТО в Европе генерала Гринкевича.

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Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Алексуса Гринкевича на должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Об этом сообщило Министерство обороны США.

В настоящее время Гринкевич занимает должность директора оперативного управления J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне.

После утверждения он также возглавит Европейское командование Вооруженных сил США, заменив генерала Кристофера Каволи, который готовится уйти в отставку в июле 2025 года.

"Президент выдвинул следующую кандидатуру: генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич для назначения в звание генерала во время службы в качестве Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе", - указано в сообщении Минобороны США.

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