У Верховній Раді зареєстрували зміни до закону про національний спротив — як будуть створювати центри підготовки та хто їх має фінансувати

Серед завдань нацспротиву законопроект визначає підготовку населення до умов життєдіяльності в районах ведення бойових дій та на тимчасово окупованій території, у тому числі в інтересах руху опору.

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Широка група народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву. Законопроект стосовно нацспротиву анонсувала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала, які зміни передбачає цей законопроект до законів про мобілізацію та про військову службу. Зокрема з останнього повністю виключається стаття 10-1 про базову загальновійськову підготовку у закладах вищої освіти.

Замість норми про те, що підготовка до військової служби включає початкову і базову загальновійськову підготовку встановлюється, що вона включає підготовку здобувачів освіти до національного спротиву.

Серед завдань нацспротиву – підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій та на тимчасово окупованій території, у тому числі в інтересах руху опору.

Керівництво підготовкою до нацспротиву буде здійснювати Кабмін через центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації, сільських, селищних, міських голів. Майно для забезпечення підготовки є військовим майном та закріплюється за військовими частинами (підрозділами) ЗСУ.

Пропонується визначити підрозділи з нацспротиву, якими стануть структурні підрозділи обласної, Київської міської державної адміністрації (відповідної військово-цивільної або військової адміністрації).

Під час здійснення заходів підготовки використовується майно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, спортивних закладів, громадських організацій, Товариства сприяння обороні України, інститутів громадянського суспільства, військових навчальних закладів, навчальних Центрів, військових частин ЗСУ, інших складових сил безпеки та сил оборони.

Центри підготовки утворюються, реорганізуються та ліквідуються обласними, Київською міською радами.

Для розміщення Центрів та їх філій в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць використовується інфраструктура (фонди) органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших установ та організацій.

Орган який є засновником Центру підготовки громадян до національного спротиву, зобов’язаний забезпечити його фінансування в обсязі витрат, необхідних для його повноцінного функціонування та розвитку:

оплати праці і виплати нарахувань на заробітну плату;

матеріально-технічного оснащення;

утримання або оренди приміщень та оплати комунальних послуг та страхування майна;

закупівлі, експлуатації (використання), обслуговування та зберігання зброї, макетів (навчальної) зброї, тренажерних комплексів, навчального медичного обладнання, засобів цивільного захисту та інших предметів, необхідних для проведення тренувань і навчань.

Фінансування

Фінансування діяльності Центрів підготовки до нацспротиву здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та Держбюджету. Центри підготовки можуть отримувати додаткове фінансування із інших джерел, не заборонених законодавством.

Сільські, селищні, міські ради відповідно до змін повинні будуть приймати рішення про виділення Центрам підготовки громадян до національного спротиву земель, приміщень, навчальних матеріально-технічних засобів, забезпечують розміщення філій; виділяти кошти на фінансування філій Центрів та здійснювати контроль за ними.

Також передбачено, що обласна рада на пленарному засіданні вирішує питання щодо виділення коштів на фінансування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Керівник Центру підготовки до нацспротиву щорічно у строки, визначені органом засновником подає на розгляд цього органу обґрунтований бюджет на наступний рік. Скорочення бюджету можливе за умови збереження здатності відповідного Центру виконувати вимоги.

Відповідно до фінансово-економічних розрахунків сума коштів, необхідна для реалізації законопроекту на 2025 рік, становить 319,57 млн грн – за рахунок місцевих бюджетів. Має запрацювати 22 таких Центри. У них в 2025 році мають пройти відповідну підготовку 100 тисяч осіб.

Використання вогнепальної зброї

Придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї Центрами підготовки відбувається за погодженням з підрозділом нацспротиву та в порядку визначеному МВС.

У разі відсутності доступу до навчально-матеріальної та полігонної бази військових частинах ЗСУ, сил безпеки та сил оборони, Центри можуть укладати за погодженням з підрозділом національного спротиву, з юрособами, ФОП, які здійснюють господарську діяльність з функціонування стрілецьких тирів, стрільбищ та мисливськоспортивних стендів та є функціонуючими об’єктами дозвільної системи органів внутрішніх справ, договори про надання послуг у сфері підготовки громадян до національного спротиву.

Такі юридичні особи, ФОП, за умови наявності чинного договору, мають право на використання, придбання, перевезення та зберігання для цих потреб вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, що передбачені програмою підготовки до нацспротиву в порядку визначеному МВС.

Підготовка здобувачів освіти

Пропонується установити, що підготовка до національного спротиву здобувачів фахової передвищої, вищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти розпочинається з 1 жовтня 2026 року.

Підготовка здобувачів освіти до нацспротиву проводиться в закладах освіти усіх форм власності за виключенням військових закладів.

Підготовка розпочинається на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти шляхом вивчення навчального предмета «Захист України» та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді.

Продовження підготовки до національного спротиву реалізується при продовженні здобуття освіти на базі повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої і вищої освіти, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання шляхом вивчення навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Навчальна дисципліна «Основи національного спротиву» включається до освітніх програм і навчальних планів закладів освіти усіх форм власності, в яких громадяни України на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формами здобувають фахову передвищу освіту за ступенем фахового молодшого бакалавра або вищу освіту за ступенем бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування), крім освітніх програм та навчальних планів для курсантів військових навчальних закладів.

Додатковою підставою для відрахування здобувачів освіти є неуспішне складання підсумкового контролю або відмова здобувача освіти від вивчення навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Автор: Наталя Мамченко

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