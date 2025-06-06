Вместо маленьких судов, в которых есть один или два судьи, лучше создать крупные суды, которые будут более эффективными — РСУ

Суды, в которых мало судей, создают больше проблем, чем приносят пользы.

Источник фото: Совет судей

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В Совете судей Украины считают, что сеть местных общих судов все же должна быть оптимизирована, а суды укрупнены.

Суды, в которых осуществляют правосудие один, два или три судьи не являются эффективными. Как с точки зрения организационной способности, так и с точки зрения наличия коррупционных рисков. Как только в небольшом суде увольняется судья или судья просто идет на больничный, то в таких судах возникает организационный кризис – прекращается рассмотрение многих дел, невозможно сформировать коллегию. Если судья такого суда исполнял обязанности следственного судьи, то он уже не сможет рассматривать уголовное дело по существу. Аналогичная ситуация и с точки зрения коррупционных рисков – в суде, который находится фактически в селе, очень часто все и всех знают, поэтому есть возможность найти «подход» к местному судье», - рассказал председатель Совета судей Богдан Монич 5 июня во время работы XIII Международного Судебно-правового форума.

По мнению председателя Совета судей, лучше идти по пути создания судов с большим количеством судей в штате, поскольку в таких судах даже увольнение сразу нескольких судей не приведет к организационному кризису в работе суда.

Главное же, на что обратил внимание глава Совета судей, это необходимость привести карту судов в соответствие с актуальным административно-территориальным устройством Украины.

«У нас с 2020 года существует ситуация, когда районные суды работают в пределах несуществующих районов. Есть случаи, когда вместо нескольких районов создан один, однако судов на его территории остается такое же количество. То есть, на территории одного района осуществляют правосудие сразу 3 или 4 суда. В результате возникает путаница с подсудностью дел – не только граждане, но даже и судьи не могут разобраться, какой именно суд должен рассматривать конкретное дело», - рассказал Богдан Монич.

Автор: Вячеслав Хрипун

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