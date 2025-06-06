Признание судом противоправности мобилизации предлагается внести в перечень оснований для увольнения со службы

Одним из оснований для увольнения с воинской службы предлагается определить вступление в законную силу решения суда, которым призыв признан противоправным.

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Если суд признал процедуру мобилизации противоправной, и решение суда вступило в законную силу, такое противоправно мобилизованное лицо предлагается разрешить освобождать с воинской службы. Таким образом предлагается решить дилемму, с которой столкнулись административные суды: когда человека мобилизовали, например, вообще без проведения медицинского осмотра или без оформления ТЦК каких-либо документов, решение ТЦК о призыве суд признает противоправным, но эффективный способ защиты нарушенного права не обеспечивается, потому что в законе о воинской службе отсутствует соответствующее основание для увольнения со службы.

Соответствующий законопроект 13345 о внесении изменения в ч. 4 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» относительно увольнения с воинской службы по решению суда зарегистрирован в Верховной Раде.

А именно, предлагается установить, что военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с воинской службы, в частности, в связи со вступлением в законную силу решения суда, которым признан противоправным призыв на воинскую службу во время мобилизации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд вынес решение, из которого следует, что установление факта грубого нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к увольнению незаконно мобилизованного с военной службы (постановление по делу №160/2592/23 от 5 февраля 2025 года).

В деле были установлены противоправные действия ТЦК по призыву, поскольку не было проведено медицинского обследования ВВК состояния здоровья истца.

Суды первой и апелляционной инстанций иск против ТЦК удовлетворили. Они отметили, что надлежащим восстановлением нарушенных прав истца является восстановление положения лица, которое существовало до такого нарушения прав, а потому необходимо обязать воинскую часть принять решение об увольнении истца с военной службы.

Однако Верховный Суд, среди прочего, отметил, что такое нарушение не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», ведь она определяет исчерпывающий перечень таких оснований.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», Днепропетровский окружной административный суд по делу №160/33452/24 относительно мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом С с нарушением процедуры прохождения ВВК выразил несогласие с позицией Верховного Суда.

«Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут повлечь за собой правомерных последствий, а обязанность доказывания годности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий. Иной подход противоречил бы принципам, которые отличают суды административной юрисдикции от других видов юрисдикций», – отметил суд первой инстанции.

Кроме того, Днепропетровский окружной административный суд высказал интересное мнение о том, что отсутствие в статье 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» такого основания для увольнения с военной службы как непрохождение истцом медицинского осмотра во время его призыва является исключительно свидетельством того, что законодатель при написании указанной нормы исключал возможность прохождения военной службы лицом, которое является непригодным к службе или не прошло медицинский осмотр.

В другом деле 560/8465/24 речь идет о том, что ТЦК не только не выдал и не предоставил военнообязанному оповещения о его вызове и призыве, но и осуществил призыв без составления каких-либо документов и, соответственно, без предоставления истцу какого-либо документа относительно его военного учета и призыва. В постановлении от 16 апреля 2025 года по этому делу Седьмой апелляционный административный суд признал действия ТЦК по призыву противоправными. Однако со службы уволить такого мобилизованного невозможно, в частности, учитывая позицию Верховного Суда относительно последствий незаконной мобилизации.

Еще один пример – мобилизация мужчины, который с 2006 года работал в производственном структурном подразделении «Ивано-Франковская дистанция пути» регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця» на должности монтера пути 3 разряда. Как следует из решения Хмельницкого окружного административного суда от 17 апреля 2025 года по этому делу 560/485/25, суд исследовал доказательства и установил, что на день принятия спорного приказа ТЦК истец был забронирован в установленном законом порядке и не подлежал призыву на военную службу. ТЦК указанные обстоятельства не опроверг и не предоставил доказательств, которые могли бы эти обстоятельства опровергнуть.

Суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве в отношении истца. Однако уволить его со службы в силу положений закона и позиции Верховного Суда невозможно.

В еще одном деле №520/22722/24 коллегия судей Второго апелляционного административного суда пришла к выводу, что ТЦК, принимая решение о призыве мужчины, который был забронирован по всем правилам и имел отсрочку, действовал необоснованно, без учета всех обстоятельств дела, вопреки требованиям действующего законодательства. Однако действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу во время общей мобилизации, в части призыва на военную службу во время мобилизации в воинскую часть. Таким образом, мобилизованного с нарушением законодательства мужчину нельзя уволить с военной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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