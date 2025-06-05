Акції Tesla обвалилися після суперечки Трампа з Маском

Котирування Tesla з початку торгів обвалилися майже на 9%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Ілон Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори. Це була реакція на слова Дональда Трампа, який заявив журналістам, що він «дуже розчарований» Маском, адже не схвалив законопроект американського президента про податки і витрати.

Тим часом акції Tesla обвалилися на тлі публічного конфлікту Трампа та Маска.

Котирування Tesla з початку торгів 5 червня впали майже на 9%, за даними бірж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.