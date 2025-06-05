Детектив БЕБ та слідчий поліції на Київщині вимагали хабар у $150 тисяч у підприємця, — НАБУ

За таку суму вони обіцяли гарантувати уникнення кримінального переслідування та розблокування рахунків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ та САП викрили колишнього детектива Бюро економічної безпеки та ексслідчого поліції Київської області у вимаганні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів від підприємця. Про це повідомляє НАБУ.

Встановлено, що саме така сума, за словами підозрюваних, мала гарантувати уникнення кримінального переслідування та розблокування рахунків. Вони чиняли психологічний тиск на підприємця, переконуючи його у неминучому отриманні підозри, судового вироку та подальшій конфіскації майна, зазначили у НАБУ.

Після відкриття кримінального провадження обох чоловіків було звільнено з займаних посад.

Дії затриманих кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Окрім того, ексспівробітнику поліції оголошено ще одну підозру — за частиною 1 статті 263 ККУ. Слідство встановило, що він незаконно придбав і зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, які були виявлені під час обшуку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.