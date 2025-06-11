Визнання батьківства — як отримати свідоцтво про народження з новими відомостями

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, власного імені та по батькові.

Фото: dolynska.city

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Міністерство юстиції України нагадало, як отримати свідоцтво про народження з новими відомостями.

Не пізніше одного місяця від дня народження дитини батьки зобов’язані зареєструвати її народження в органі державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС).

Реєстрація народження дитини провадиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, власного імені та по батькові. Після реєстрації батькам видається свідоцтво про народження.

Відповідно до статті 121 Сімейного кодексу України (далі – Кодекс) права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом ДРАЦС в порядку, встановленому статтями 122 та 125 цього Кодексу.

Не завжди батьківство дитини визначено відразу після її народження. Іноді з тих чи інших причин батько вказаний у свідоцтві про народження зі слів матері відповідно до частини першої статті 135 Кодексу. Згодом ситуація може змінитися: батько може виявити бажання офіційно визнати своє батьківство, або ж суд за результатами розгляду справи винесе рішення про визнання батьківства чи встановлення факту батьківства. Варто зазначити, що в окремих випадках у судовому порядку також вирішують питання про визнання материнства чи встановлення факту материнства.

Наступним кроком є внесення змін до актового запису цивільного стану.

Згідно зі статтею 134 Кодексу на підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього Кодексу, або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження, складеного органами державної реєстрації актів цивільного стану України, та видає нове свідоцтво про народження.

У разі визнання батьком свого батьківства, він та мати подають до ДРАЦС спільну заяву.

Якщо батьківство/материнство визнано у судовому порядку, відповідну заяву подає особа, яка отримала рішення суду.

Місце подання заяви

Згідно з пунктом 2.1 розділу II Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793 (далі – Правила), заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін, може бути подана до відділу ДРАЦС за місцем зберігання першого примірника актового запису про народження (крім випадків, коли актовий запис про народження складено дипломатичним представництвом або консульською установою України) або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства.

В умовах воєнного стану, запровадженого в Україні з 24.02.2022, заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Крім того, подати заяву можна шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

За кордоном можна звернутися до дипломатичних представництв і консульських установ України.

Документи, які необхідно подати:

– Заява про визнання батьківства встановленої форми. Заява приймається відділом ДРАЦС шляхом формування та реєстрації за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Сформована заява роздруковується посадовою особою та за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, підписується заявником (пункт 1.5 розділу І Правил).

Якщо заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін до актового запису про народження після державної реєстрації народження, не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови засвідчення справжності підпису нотаріально.

Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

– Рішення суду (за наявності).

– Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника. У разі подання заяви громадянином України, який постійно проживає за кордоном, пред’являється паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку пред’явлення е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, а також отримання їх електронних копій, або окремих даних, що містяться в зазначених електронних копіях, їх перевірка або формування здійснюється відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 911.

– Свідоцтво про народження дитини.

– Інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку, які залишаються у справах відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву.

Якщо підставою для внесення змін до актових записів цивільного стану, є рішення суду або якщо певне рішення суду є необхідним для внесення змін, внесення змін до актових записів цивільного стану за зверненням заявника проводиться виключно на підставі примірника рішення суду в електронній формі, отриманого у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян (пункт 1.5 розділу І Правил).

У разі подання до відділу ДРАЦС рішення іноземного суду про внесення змін актових записів цивільного стану питання про його виконання вирішується згідно з чинним законодавством України та з урахуванням вимог міжнародних договорів України про надання правової допомоги, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (пункт 1.13 розділу I Правил).

Строк розгляду

Згідно з пунктом 1.10 розділу I Правил питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.

Відділ ДРАЦС, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін (пункт 2.3 розділу II Правил).

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ ДРАЦС, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2 (пункт 2.12 розділу II Правил).

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 2.8 розділу II Правил, якщо в актовому записі про народження дитини батьком указаний чоловік заявниці або інша особа (за винятком випадків, передбачених статтею 135 Кодексу), то в унесенні змін стосовно визнання батьківства відділ ДРАЦС відмовить до вирішення судом питання щодо виключення з актового запису про народження відомостей про батька.

У разі виникнення запитань або для уточнення інформації ви можете зателефонувати на гарячі лінії відділів ДРАЦС управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.

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