Вибухівка під водійським сидінням – на Мальті судили пособників у резонансному вбивстві журналістки

Суд на Мальті засудив двох чоловіків до довічного ув’язнення за пособництво у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції.

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Суд на Мальті виніс вирок двом чоловікам, засудивши їх до довічного ув’язнення за надання автомобільної бомби, використаної для вбивства відомої журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції у 2017 році. Про це повідомляє DW. Вибух, який забрав життя журналістки, шокував Мальту та міжнародну спільноту, викликавши масові протести та привернувши увагу до питань корупції й безпеки журналістів.

Суть справи

Дафна Каруана Галіція, відома мальтійська журналістка, загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок вибуху автомобільної бомби, підкладеної під водійське сидіння її машини. Бомба, що містила близько 500 грамів желатинової вибухівки, була активована дистанційно за допомогою мобільного телефону. Журналістка славилася своїми розслідуваннями корупції та зловживань серед політичних і бізнес-еліт Мальти. На момент смерті проти неї було відкрито понад 40 справ про наклеп.

Розслідування встановило, що вбивство скоїли троє чоловіків, двоє з яких, брати, були засуджені до 40 років ув’язнення у 2022 році. Третій спільник, який зізнався у злочині та надав слідству ключову інформацію, отримав 15 років ув’язнення у 2021 році. Двох інших чоловіків, яких судили цього разу, звинуватили у постачанні вибухових матеріалів для бомби в обмін на гроші.

Позиції сторін

Під час судового процесу, який тривав понад шість тижнів, обидва обвинувачені не визнали своєї провини. Слідство стверджувало, що вони свідомо надали вибухові матеріали, які були використані для виготовлення бомби, що призвела до загибелі журналістки. Прокуратура наполягала на їхній прямій причетності до злочину, посилаючись на докази, зібрані під час розслідування.

Обвинувачені, зі свого боку, заперечували свою причетність до вбивства, стверджуючи, що не знали про кінцеву мету використання вибухівки. Однак присяжні, які розглядали справу, визнали їх винними більшістю голосів (8 проти 1), що стало підставою для винесення вироку.

Що вирішив суд

Суд у Валлетті засудив двох чоловіків до довічного ув’язнення за пособництво у вбивстві Дафни Каруани Галіції. Рішення було ухвалено після того, як присяжні визнали обвинувачених винними наприкінці попереднього тижня. Суд підтвердив, що чоловіки відіграли ключову роль у забезпеченні вибуховими матеріалами, які були використані для здійснення теракту.

Суд також врахував тяжкість злочину та його вплив на суспільство, зокрема на свободу слова та безпеку журналістів.

Наслідки та подальші дії

Вбивство Дафни Каруани Галіції спричинило масові протести на Мальті, а також посилило міжнародний тиск на уряд країни з вимогами розслідувати корупцію та забезпечити правосуддя. Смерть журналістки стала символом боротьби за свободу преси, а її справа привернула увагу до системних проблем у мальтійській політиці та судовій системі.

Наразі бізнесмен, якого вважають організатором вбивства, все ще очікує суду. Його заарештували в листопаді 2019 року під час спроби втекти з Мальти на яхті, але в січні 2025 року він був звільнений під заставу. Цей чоловік мав тісні зв’язки з урядом колишнього прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската, що додає справі політичного резонансу. Подальший розгляд його справи може пролити світло на ширшу мережу причетних до злочину.

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