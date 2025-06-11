Взрывчатка под водительским сиденьем – на Мальте судили пособников в резонансном убийстве журналистки

Суд на Мальте приговорил двух мужчин к пожизненному заключению за пособничество в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

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Суд на Мальте вынес приговор двум мужчинам, приговорив их к пожизненному заключению за предоставление автомобильной бомбы, использованной для убийства известной журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Об этом сообщает DW. Взрыв, который унес жизнь журналистки, шокировал Мальту и международное сообщество, вызвав массовые протесты и привлекая внимание к вопросам коррупции и безопасности журналистов.

Суть дела

Дафна Каруана Галиция, известная мальтийская журналистка, погибла 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобильной бомбы, подложенной под водительское сиденье ее машины. Бомба, содержащая около 500 граммов желатиновой взрывчатки, была активирована дистанционно с помощью мобильного телефона. Журналистка славилась своими расследованиями коррупции и злоупотреблений среди политических и бизнес-элит Мальты. На момент смерти против нее было открыто более 40 дел о клевете.

Расследование установило, что убийство совершили трое мужчин, двое из которых, братья, были приговорены к 40 годам заключения в 2022 году. Третий сообщник, который признался в преступлении и предоставил следствию ключевую информацию, получил 15 лет заключения в 2021 году. Двух других мужчин, которых судили на этот раз, обвинили в поставке взрывчатых материалов для бомбы в обмен на деньги.

Позиции сторон

Во время судебного процесса, который длился более шести недель, оба обвиняемых не признали своей вины. Следствие утверждало, что они сознательно предоставили взрывчатые материалы, которые были использованы для изготовления бомбы, приведшей к гибели журналистки. Прокуратура настаивала на их прямой причастности к преступлению, ссылаясь на доказательства, собранные в ходе расследования.

Обвиняемые, со своей стороны, отрицали свою причастность к убийству, утверждая, что не знали о конечной цели использования взрывчатки. Однако присяжные, рассматривавшие дело, признали их виновными большинством голосов (8 против 1), что стало основанием для вынесения приговора.

Что решил суд

Суд в Валлетте приговорил двух мужчин к пожизненному заключению за пособничество в убийстве Дафны Каруаны Галиции. Решение было принято после того, как присяжные признали обвиняемых виновными в конце предыдущей недели. Суд подтвердил, что мужчины сыграли ключевую роль в обеспечении взрывчатыми материалами, которые были использованы для совершения теракта.

Суд также учел тяжесть преступления и его влияние на общество, в частности на свободу слова и безопасность журналистов.

Последствия и дальнейшие действия

Убийство Дафны Каруаны Галиции вызвало массовые протесты на Мальте, а также усилило международное давление на правительство страны с требованиями расследовать коррупцию и обеспечить правосудие. Смерть журналистки стала символом борьбы за свободу прессы, а ее дело привлекло внимание к системным проблемам в мальтийской политике и судебной системе.

Сейчас бизнесмен, которого считают организатором убийства, все еще ожидает суда. Его арестовали в ноябре 2019 года при попытке сбежать с Мальты на яхте, но в январе 2025 года он был освобожден под залог. Этот человек имел тесные связи с правительством бывшего премьер-министра Мальты Джозефа Муската, что придает делу политический резонанс. Дальнейшее рассмотрение его дела может пролить свет на более широкую сеть причастных к преступлению.

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