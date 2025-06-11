Как самозанятым лицам стать на учет по местонахождению рабочего места — разъяснение

Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области разъяснило, как физическим лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, встать на учет по месту нахождения рабочего места.

Согласно п. 63.3 Налогового кодекса Украины, налогоплательщики подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по месту нахождения юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту проживания лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность (неосновное место учета).

Пунктом 6.8 разд. VII Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588, предусмотрено, что учет физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в контролирующих органах осуществляется с учетом, в частности, следующего:

если рабочее место нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, такой нотариус обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения своего рабочего места согласно разд. IV НКУ;

об адресе рабочего места лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, такое лицо предоставляет сведения путем подачи заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, по форме №20-ОПП согласно разд. VIII Порядка №1588 либо может указать в заявлении по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах.

Если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офисе) в заявлении по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах, налогоплательщик освобождается от обязанности подавать контролирующему органу отдельное заявление о таком объекте согласно разд. VIII Порядка №1588.

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