Практика судов
  1. В Украине

Как самозанятым лицам стать на учет по местонахождению рабочего места — разъяснение

18:54, 11 июня 2025
Если рабочее место находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место постоянного проживания, лицо должно стать на учет по неосновному месту учета в ГНС по местонахождению своего рабочего места.
Как самозанятым лицам стать на учет по местонахождению рабочего места — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Луганской области разъяснило, как физическим лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, встать на учет по месту нахождения рабочего места.

Согласно п. 63.3 Налогового кодекса Украины, налогоплательщики подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по месту нахождения юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту проживания лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением либо через которые осуществляется деятельность (неосновное место учета).

Пунктом 6.8 разд. VII Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588, предусмотрено, что учет физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в контролирующих органах осуществляется с учетом, в частности, следующего:

  • если рабочее место нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, такой нотариус обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения своего рабочего места согласно разд. IV НКУ;
  • об адресе рабочего места лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, такое лицо предоставляет сведения путем подачи заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, по форме №20-ОПП согласно разд. VIII Порядка №1588 либо может указать в заявлении по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах.

Если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офисе) в заявлении по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах, налогоплательщик освобождается от обязанности подавать контролирующему органу отдельное заявление о таком объекте согласно разд. VIII Порядка №1588.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые штрафы за нарушение ПДД с 1 июля – фейк

Депутаты лишь предлагают новые штрафы за превышение скорости, но пока никаких изменений Верховная Рада не принимала.

Пенсионный фонд с 1 июля получит новые полномочия по назначению соцпомощи

С 1 июля функции по назначению и выплате государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью передаются от органов социальной защиты населения органам Пенсионного фонда.

ВККС определила проходной балл по тестам на знание истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Определен проходной балл тестирования знаний по истории украинской государственности с учетом того, что ко второму этапу допускаются участники, набравшие балл не ниже 65% максимально возможного балла, в количестве не более 7200.

В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму

Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Кабмин согласовал законопроект о новых условиях проведения вакцинации населения

Предлагается предусмотреть права и обязанности лиц, болеющих инфекционными заболеваниями или являющихся бактерионосителями.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду