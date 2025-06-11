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Спецоперация «Паутина» — как готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу РФ, видео

09:55, 11 июня 2025
СБУ раскрыла детали операции, в ходе которой дроны нанесли удар по российской авиации на аэродромах в тылу врага.
Спецоперация «Паутина» — как готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу РФ, видео
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Служба безопасности Украины опубликовала новое видео о спецоперации «Паутина», в результате которой были поражены 41 военный самолет сразу на четырех аэродромах рашистов. Об этом сообщает СБУ.

На кадрах показана хронология событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

«СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивлять его новыми сюрпризами — не менее болезненными, чем операция «Паутина», — заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные удары по украинским городам, больницам и энергетической инфраструктуре.

Задумку лично курировал глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Подготовка проводилась в условиях максимальной секретности.

Сначала СБУ переправила в РФ FPV-дроны, а затем — модульные деревянные домики. Уже на территории России дроны были спрятаны под крышами этих домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открылись — и дроны устремились к целям: российским бомбардировщикам.

«В соответствии с законами и обычаями войны, мы поразили абсолютно легитимные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. С нашей стороны происходит настоящая демилитаризация РФ», — подчеркнул Малюк.

Как известно, 1 июня СБУ провела уникальную операцию с одновременным ударом по четырем военным аэродромам в тылу РФ: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация страны-агрессора, регулярно обстреливающая украинские города.

Ориентировочная стоимость уничтоженной техники в рамках операции «Паутина» превышает 7 миллиардов долларов.

Общие потери вражеской авиации составляют 41 единицу — среди них самолеты «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

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СБУ рф дрон

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