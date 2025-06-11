В Китае доставили посылку ракетой — полет длился всего 125 секунд

Стартап SEPOCH успешно протестировал многоразовую ракету, которая доставила товары из Taobao и вернулась с моря в идеальном состоянии, открыв новую эру быстрой доставки.

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В Китае испытали доставку посылок многоразовой ракетой — полет длился 125 секунд. Таким образом, доставка из популярных магазинов AliExpress, Taobao и Temu может сократиться с недель до нескольких минут. Об этом сообщает China Daily.

Китайский стартап SEPOCH успешно провел тестовую доставку товаров с платформы Taobao с помощью многоразовой ракеты. После завершения полета ракету подняли из моря в отличном состоянии — это стало важным шагом на пути к созданию ракетной доставки будущего.

Первый эксперимент состоялся 29 мая у восточного побережья Китая. Ракета XZY-1, изготовленная из стали, доставила более 20 кг груза — продукцию из двух магазинов Taobao, включая товары официального флагманского магазина Национальной библиотеки и специальные памятные открытки, созданные специально для теста.

26,8-метровая ракета весом 57 тонн поднялась на высоту 2,5 км и находилась в полете 125 секунд. Затем она успешно совершила вертикальную посадку на морскую поверхность у побережья провинции Шаньдун.

Через 18 часов поисково-спасательной операции корпус ракеты был извлечен из воды — без повреждений и с полностью рабочими двигателями и электроникой.

Ракета оснащена грузовым отсеком объемом 120 кубометров и теоретически способна перевозить до 10 тонн — включая легковые автомобили или небольшие грузовики.

«Посылка доставлена — проверьте!» — пошутил основатель SEPOCH Вэй И после завершения миссии. По его словам, эксперимент подтвердил, что грузовой отсек соответствует стандартам огнестойкости, влагозащиты и амортизации.

Этот эксперимент открывает новое направление в глобальной логистике — мгновенная доставка между континентами. Пока что стоимость запусков слишком высока для массового использования, но первыми клиентами могут стать службы экстренной помощи, гуманитарные миссии и труднодоступные регионы.

«Когда использование многоразовых ракет станет нормой, а благодаря применению стали снизятся затраты — ракетная доставка станет более доступной», — пояснил Вэй.

SEPOCH уже готовится к первому орбитальному запуску, который запланирован на конец 2025 года. Компания планирует выводить грузы весом до 7 тонн на орбиту высотой 1100 км, используя в качестве топлива жидкий кислород и метан.

Также ведется работа над модернизацией грузового отсека — чтобы доставлять свежие продукты и хрупкие товары. В перспективе — создание аварийной системы для защиты груза во время полета.

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