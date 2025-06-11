Практика судов
  1. В мире

В Китае доставили посылку ракетой — полет длился всего 125 секунд

10:30, 11 июня 2025
Стартап SEPOCH успешно протестировал многоразовую ракету, которая доставила товары из Taobao и вернулась с моря в идеальном состоянии, открыв новую эру быстрой доставки.
В Китае доставили посылку ракетой — полет длился всего 125 секунд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае испытали доставку посылок многоразовой ракетой — полет длился 125 секунд. Таким образом, доставка из популярных магазинов AliExpress, Taobao и Temu может сократиться с недель до нескольких минут. Об этом сообщает China Daily.

Китайский стартап SEPOCH успешно провел тестовую доставку товаров с платформы Taobao с помощью многоразовой ракеты. После завершения полета ракету подняли из моря в отличном состоянии — это стало важным шагом на пути к созданию ракетной доставки будущего.

Первый эксперимент состоялся 29 мая у восточного побережья Китая. Ракета XZY-1, изготовленная из стали, доставила более 20 кг груза — продукцию из двух магазинов Taobao, включая товары официального флагманского магазина Национальной библиотеки и специальные памятные открытки, созданные специально для теста.

26,8-метровая ракета весом 57 тонн поднялась на высоту 2,5 км и находилась в полете 125 секунд. Затем она успешно совершила вертикальную посадку на морскую поверхность у побережья провинции Шаньдун.

Через 18 часов поисково-спасательной операции корпус ракеты был извлечен из воды — без повреждений и с полностью рабочими двигателями и электроникой.

Ракета оснащена грузовым отсеком объемом 120 кубометров и теоретически способна перевозить до 10 тонн — включая легковые автомобили или небольшие грузовики.

«Посылка доставлена — проверьте!» — пошутил основатель SEPOCH Вэй И после завершения миссии. По его словам, эксперимент подтвердил, что грузовой отсек соответствует стандартам огнестойкости, влагозащиты и амортизации.

Этот эксперимент открывает новое направление в глобальной логистике — мгновенная доставка между континентами. Пока что стоимость запусков слишком высока для массового использования, но первыми клиентами могут стать службы экстренной помощи, гуманитарные миссии и труднодоступные регионы.

«Когда использование многоразовых ракет станет нормой, а благодаря применению стали снизятся затраты — ракетная доставка станет более доступной», — пояснил Вэй.

SEPOCH уже готовится к первому орбитальному запуску, который запланирован на конец 2025 года. Компания планирует выводить грузы весом до 7 тонн на орбиту высотой 1100 км, используя в качестве топлива жидкий кислород и метан.

Также ведется работа над модернизацией грузового отсека — чтобы доставлять свежие продукты и хрупкие товары. В перспективе — создание аварийной системы для защиты груза во время полета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП считают нужным закрепить в УПК нормы для наказания за злоупотребление процессуальными правами

В УПК определят понятие злоупотребления процессуальными правами и закрепят ответственность за это, чтобы уголовные дела рассматривались быстрее – в Верховном Суде состоялось обсуждение.

В Украине чиновников предлагают штрафовать за отсутствие ответа на лоббистский запрос, а лоббистов — пропускать в госорганы по упрощенной процедуре

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать должностных лиц за отказ в рассмотрении лоббистского запроса, а также упростить пропуск лоббистов в административные здания.

Министерство юстиции заподозрили в лоббировании интересов проектов технической помощи и общественности, желающих проверять добропорядочность судей Верховного Суда и ВАКС

Верховный Суд и народные депутаты не смогли выяснить, кто конкретно является автором идеи проверки деклараций добропорядочности судей ВС и ВАКС.

Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Член ВСП Алексей Мельник заявил, что судьи, которые не наказывают участников дела за злоупотребление правами, «потворствуют затягиванию процесса»

Член Высшего совета правосудия Алексей Мельник назвал «потворствованием затягиванию процесса» действия судей, которые не спешат наказывать участников дела за злоупотребление процессуальными правами.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду