У Китаї доставили посилку ракетою — політ тривав лише 125 секунд

Стартап SEPOCH успішно протестував багаторазову ракету, яка доправила товари з Taobao і повернулася з моря в ідеальному стані, відкривши нову еру швидкої доставки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї випробували доставку посилок багаторазовою ракетою, політ тривав 125 секунд. Таким чином доставка з популярних магазинів AliExpess, Taobao, Temu може скоротитися з тижнів до кількох хвилин. Про це повідомляє China Daily.

Так, китайський стартап SEPOCH провів успішне випробування доставки товарів із платформи Taobao за допомогою багаторазової ракети. Після завершення польоту ракету виловили з моря в чудовому стані, що стало важливим кроком до створення ракетної доставки майбутнього.

Перший експеримент відбувся 29 травня біля східного узбережжя Китаю. Ракета XZY-1, виготовлена зі сталі, доправила понад 20 кг вантажу — продукції з двох магазинів Taobao, зокрема товарів офіційного флагманського магазину Національної бібліотеки та спеціальних пам’ятних листівок, створених для тесту.

26,8-метрова ракета вагою 57 тонн піднялася на висоту 2,5 км та перебувала в польоті 125 секунд. Після цього вона успішно здійснила вертикальну посадку на морську поверхню поблизу провінції Шаньдун.

Через 18 годин пошуково-рятувальних робіт корпус ракети витягли з води — без пошкоджень і з працездатними двигунами та електронікою.

Ракета має вантажний відсік об'ємом 120 кубометрів і потенційно здатна перевозити до 10 тонн вантажу — навіть легкові автомобілі або мінівантажівки.

«Посилка доставлена — перевіряйте!» — пожартував засновник SEPOCH Вей Ї після завершення місії. За його словами, експеримент підтвердив відповідність вантажного відсіку нормам вогнестійкості, вологостійкості та захисту від ударів.

Цей експеримент відкриває новий напрям у сфері глобальної логістики: миттєва доставка між континентами. Хоча поки що вартість таких запусків надто висока для масового використання, першими користувачами можуть стати служби екстреної допомоги, гуманітарні місії та віддалені регіони.

«Коли багаторазові ракети стануть нормою, а завдяки використанню сталі витрати знизяться — ракетна доставка стане доступнішою», — пояснив Вей.

SEPOCH вже готується до першої орбітальної місії — вона має відбутися до кінця 2025 року. Компанія планує виводити вантажі вагою до 7 тонн на орбіту заввишки 1 100 км, використовуючи рідкий кисень і метан як паливо.

Також компанія працює над модернізацією вантажного модуля — щоби доставляти свіжі продукти та крихкі товари. У перспективі — створення аварійної системи для захисту вантажів під час польоту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.