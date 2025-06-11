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Пасивний перегляд стрічки в соцмережах — головний ворог психічного здоров’я

20:05, 11 червня 2025
Нові дослідження показали, що понад дві години щоденного «думскролінгу» можуть суттєво підвищити ризик тривожності та депресії в підлітків.
Пасивний перегляд стрічки в соцмережах — головний ворог психічного здоров’я
Фото: openaccessgovernment.org
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Підлітки, які щодня проводять понад дві години за пасивним переглядом контенту на телефоні або планшеті, у два рази частіше стикаються з тривожністю і в чотири рази частіше — з депресією. Про це свідчать результати нового дослідження канадських нейронауковців, передає DailyMail.

Упродовж дев’яти місяців вчені спостерігали за 580 підлітками віком від 12 до 17 років, які до початку дослідження не мали жодних діагностованих психічних розладів. Проте вже за цей час у 45% з них виявили симптоми, що потребують подальшого медичного обстеження.

Професорка Емма Дюерден, провідна дослідниця та очільниця Канадського наукового центру з нейронауки та порушень навчання, зазначає:

«Це дійсно шокуючі цифри. До пандемії Covid-19 рівень тривожності серед підлітків становив 8–15%. Сьогодні — майже кожен другий повідомляє про її зростання. Це тривожний сигнал».

Що таке «думскролінг» і чому він небезпечний

«Думскролінг» — це пасивне, безконтрольне перегортання стрічок у соцмережах, зазвичай із негативним або тривожним контентом. Саме такий тип взаємодії з екранами виявився найбільш згубним для психічного здоров’я учасників дослідження.

Окрім цього, дослідники зібрали дані про загальний час використання екранів, частоту публікацій у соцмережах, демографічні показники та рівень емоційних і поведінкових труднощів.

За словами вчених, підлітковий вік — вирішальний етап для формування навичок емоційної регуляції та контролю імпульсів. Надмірне користування гаджетами в цей період може серйозно зашкодити розвитку цих механізмів.

«Ми бачили випадки, коли підлітки проводять за екранами до 15 годин на добу. Вони прокидаються — і одразу в телефон. Це вже не виняток, а нова норма», — каже професорка Дюерден.

Що робити батькам

Фахівці радять обмежити щоденний час перед екранами до двох годин і заохочувати дітей до фізичної активності. Проте визнають — у реальності зробити це непросто.

Нагадаємо, за даними британської служби охорони здоров’я (NHS), у 2023 році понад 20% дітей віком від 8 до 16 років мали ймовірні проблеми з психічним здоров’ям — це на 7% більше, ніж у 2017-му.

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