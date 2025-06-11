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Tesla тестує на вулицях перше роботаксі — без водія за кермом, відео

08:47, 11 червня 2025
Електромобіль Model Y автономно рухався вулицями Остіна, а запуск нового сервісу безпілотних поїздок Tesla очікується вже 12 червня.
Tesla тестує на вулицях перше роботаксі — без водія за кермом, відео
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Tesla готує технологічний прорив у сфері транспорту — на вулицях Остіна зафіксували електромобіль Model Y, який рухався абсолютно самостійно, без водія. Це — перший натяк на запуск довгоочікуваного сервісу роботаксі, який компанія Ілона Маска обіцяє запустити вже 12 червня. Про це повідомлляє Bloomberg.

На опублікованому відео видно чорний автомобіль з написом robotaxi на дверях, що спокійно маневрує туристичними районами столиці Техасу.

Кадри з'явилися на особистій сторінці Маска в соцмережі X та були поширені керівником напряму Autopilot Ашоком Елусвамі — тим самим, який нині відповідає і за розробку гуманоїдного робота Optimus.

Хоча повного старту ще немає, Tesla вже проводить польові випробування безпілотних Model Y. Деякі з них усе ще мають водіїв у салоні як запобіжний захід. Проте нові машини вже тестують «несупервізовану» версію фірмового Full Self-Driving — програмного комплексу, який дозволяє автомобілю повністю контролювати себе без втручання людини.

Офіційної дати запуску сервісу компанія поки не оголосила, однак за даними агентства Bloomberg, Tesla планує розпочати експлуатацію мережі роботаксі 12 червня.

Маск підкреслює: Tesla — це вже не просто автовиробник, а компанія, що стоїть на межі нової епохи штучного інтелекту та автономних технологій. Усе більше вектор зміщується в бік робототехніки.

Запуск сервісу в Остіні стартує у пілотному форматі: спочатку на вулиці виїдуть 10–20 безпілотників. Згодом масштаб зростатиме. Поки що невідомо, хто стане першими пасажирами, як замовлятимуться поїздки та скільки це коштуватиме — але сам факт випробувань викликав резонанс у технологічному світі.

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Ілон Маск таксі автомобіль

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