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Tesla тестирует на улицах первое роботакси — без водителя за рулем, видео

08:47, 11 июня 2025
Электромобиль Model Y автономно двигался по улицам Остина, а запуск нового сервиса беспилотных поездок Tesla ожидается уже 12 июня.
Tesla тестирует на улицах первое роботакси — без водителя за рулем, видео
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Tesla готовит технологический прорыв в сфере транспорта — на улицах Остина был замечен электромобиль Model Y, который двигался полностью самостоятельно, без водителя. Это — первый намёк на запуск долгожданного сервиса роботакси, который компания Илона Маска обещает запустить уже 12 июня. Об этом сообщает Bloomberg.

На опубликованном видео видно чёрный автомобиль с надписью robotaxi на дверях, который спокойно маневрирует по туристическим районам столицы Техаса.

Кадры появились на личной странице Маска в соцсети X и были распространены Ашоком Элусвами — руководителем направления Autopilot, который также отвечает за разработку человекоподобного робота Optimus.

Хотя официальный запуск ещё не состоялся, Tesla уже проводит полевые испытания беспилотных Model Y. Некоторые из них по-прежнему имеют водителя в салоне в качестве меры предосторожности. Однако новые машины уже тестируют «неподнадзорную» версию фирменного программного комплекса Full Self-Driving, который позволяет автомобилю полностью управлять собой без вмешательства человека.

Официальную дату запуска сервиса компания пока не объявила, однако по данным агентства Bloomberg, Tesla планирует начать эксплуатацию сети роботакси 12 июня.

Маск подчёркивает: Tesla — это уже не просто автопроизводитель, а компания, стоящая на пороге новой эры искусственного интеллекта и автономных технологий. Всё больше вектор смещается в сторону робототехники.

Запуск сервиса в Остине начнётся в пилотном формате: сначала на улицы выйдут 10–20 беспилотников. В дальнейшем масштаб проекта будет увеличиваться. Пока неизвестно, кто станет первыми пассажирами, через какое приложение будут заказываться поездки и какова будет их стоимость — но сам факт испытаний вызвал резонанс в технологическом мире.

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Илон Маск такси автомобиль

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